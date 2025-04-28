Количество погибших в Киеве из-за ракетного удара 24 апреля возросло до 13

фото: ГСЧС Киева

В больнице от полученных ожогов скончался 45-летний мужчина, пострадавший в результате вражеской атаки

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, мужчина получил сильнейшие ожоги. Медикам не удалось спасти его.

"У него осталась несовершеннолетняя дочь и приемный 6-летний внук. Их дом разрушен", – написал Ткаченко.

Всего в результате массированной атаки враг унес жизни 13 человек.

Напомним, в ночь на 24 апреля российские войска нанесли массированный удар по Киеву ракетами и дронами. Больше всего пострадал Святошинский район – там разрушен многоэтажный дом.

Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли 12 человек, еще 90 — получили ранения.

Зеленский подтвердил, что РФ, вероятно, атаковала столицу северокорейской баллистической ракетой.