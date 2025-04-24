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Президент України зазначив, що перевіряється інформація щодо можливого удару північнокорейською ракетою. Якщо це виявиться правдою — РФ та КНДР в союзі

Про це президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі, передає RegioNews.

Президент зазначив, що в Києві все ще триває розбір завалів після російського ракетного удару. Рятувальники та інші екстрені служби працюють, доки не з'ясують долю кожної людини.

Зеленський зазначив, що, попередньо, росіяни застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Українські спецслужби перевіряють інформацію.

"Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною", - каже президент України.

Український лідер вчергове наголосив, що потрібен міжнародний тиск на РФ. Він додав, що РФ продовжує вбивати цивільних, а значить — Путін не боїться.

Нагадаємо, раніше видання Reuters написало, що РФ атакувала Київ північнокорейською балістичною ракетою КН-23 (КН-23А). Зазначалось, що це потужніша зброя за аналогічні російські ракети.