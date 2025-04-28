Через атаку ворога у громаді на Запоріжжі зникло світло, пошкоджені будинки
Внаслідок ворожого обстрілу в одній із громад Запорізької області частково відсутнє електропостачання, зв'язок та інтернет
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Пошкоджень зазнали і приватні будинки та прилеглі території. Попередньо, без постраждалих", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби російські окупанти завдали понад 350 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовані пошкодження житлової інфраструктури.
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