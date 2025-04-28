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28 квітня 2025, 10:20

Росіяни атакували Краматорськ дронами "Герань-2"

28 квітня 2025, 10:20
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фото: Гончаренко
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Вночі 28 квітня російські війська із використанням трьох дронів "Герань-2" вдарили по Краматорську Донецької області

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко, передає RegioNews.

Під ворожим ударом опинився приватний сектор та промислові обʼєкти. За попередньою інформацією, пошкоджені 4 приватні будинки, заклади освіти та культури, складські приміщення.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, вранці 28 квітня росіяни атакували селище Новоекономічне Покровського району. Внаслідок ворожої атаки загинули троє цивільних.

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