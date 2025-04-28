У Херсоні окупанти скинули вибухівку на цивільне авто

Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів

Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував

18 квітня 2025

Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?

Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу