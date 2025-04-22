У Києві на хабарі викрили топчиновника КМДА
Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що правоохоронці спіймали на хабарі представника Департаменту земельних ресурсів КМДА
Про це Ткаченко написав у Телеграмі, передає RegioNews.
"Щойно правоохоронці спіймали на хабарі в 15 тисяч доларів представника Департаменту земельних ресурсів. Головний інспектор Департаменту земельних ресурсів КМДА вимагав від орендаря земельної ділянки хабар за продовження оренди на 10 років. Непокаране зло продовжує вірити у свою безкарність. І навіть не лякається брати хабарі на робочому місці", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації повідомлять правоохоронці згодом.
Нагадаємо, в Києві та області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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