У Києві на хабарі викрили топчиновника КМДА

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Про це Ткаченко написав у Телеграмі, передає RegioNews.

"Щойно правоохоронці спіймали на хабарі в 15 тисяч доларів представника Департаменту земельних ресурсів. Головний інспектор Департаменту земельних ресурсів КМДА вимагав від орендаря земельної ділянки хабар за продовження оренди на 10 років. Непокаране зло продовжує вірити у свою безкарність. І навіть не лякається брати хабарі на робочому місці", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації повідомлять правоохоронці згодом.

Нагадаємо, в Києві та області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.