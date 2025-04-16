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16 квітня 2025, 14:23

СБУ затримала 9 російських агентів, які готували теракти: серед них – 5 підлітків

16 квітня 2025, 14:23
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фото: СБУ
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Контррозвідка СБУ нейтралізувала нову розгалужену агентурну мережу ФСБ, яка діяла у чотирьох регіонах України

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Затримані 9 агентів, що готували теракти і диверсії на замовлення РФ. Серед фігурантів – п’ятеро підлітків віком 14-15 років. Агенти займалися підготовкою серії вибухів на території житлових масивів та поблизу пунктів базування Сил оборони.

Також фігуранти мали підірвати ключові мости та магістральні колії Укрзалізниці, які забезпечують логістичне сполучення українських військ.

Фігуранти діяли порізно, але з чітким розподілом "обовʼязків" під контролем двох співробітників фсб.

Відповідно до вказівок російських спецслужбістів одна агентурна група виготовляла саморобні вибухівки та закладала їх у схрони. Інші агенти діставали звідти вибухівку, маскували її у сміттєвих пакетах або в грудах землі та залишали на місцях запланованих підривів. Додатково вони облаштовували там приховані відеокамери з віддаленим доступом для ФСБ.

За допомогою спостережних "точок" окупанти планували дистанційно активувати вибухівки і зафіксувати наслідки вогневого ураження.

Співробітники СБУ затримали всіх учасників агентурної мережі ФСБ, коли вони готували першу серію запланованих терактів. У них вилучили понад 30 кг вибухівки, яку окупанти хотіли використати у різних регіонах України.

За даними слідства, агентами виявились місцеві жителі, кожного з яких ФСБ завербувала через Телеграм-канали з пошуку "легких грошей".

Наразі чотирьом затриманим уже оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Крім того, заочну підозру отримали двоє співробітників ФСБ, які координували діяльність агентурної мережі.

Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітніх фігурантів.

Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали інструктора Яворівського полігону, який готував ліквідацію командирів ЗСУ.

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