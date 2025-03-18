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Днями у Полтаві поліція отримала анонімне повідомлення про замінування в місті об'єкта критичної інфраструктури

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група, а також інші екстрені служби міста. Фахівці ретельно обстежили будівлю та прилеглу до неї територію. На щастя, вибухівку не знайшли.

Впродовж кількох годин правоохоронці встановили та затримали псевдомінера. Ним виявився місцевий 31-річний мешканець.

Також поліцейські встановили, що чоловік причетний до серії інших неправдивих повідомлень про замінування будівель критичної інфраструктури у Полтаві.

Фігуранту загрожує від 4 до 8 років тюрми.

Нагадаємо, в Івано-Франківську затримали 26-річного чоловіка, який повідомив про замінування торгівельного центру "Велес". Під час перевірки вибухівку у ТРЦ не виявили.