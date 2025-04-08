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Правоохоронці в столиці викрили колишнього посадовця, який вимагав "віддкат" від підприємця. Тепер йому загрожуватиме ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому чиновнику державної установи. Він захотів отримати "відкат" від підприємця, який займався виробленням станцій виявлення безпілотників. Це техніка для бойових підрозділів Національної поліції.

У бюджеті на придбання цих пристроїв заклали близько 1,5 мільйона гривень. Посадовець почав підбурювати розробника штучно завищити ціну для виграшу в тендері, а різницю - віддати йому.

Тепер колишньому посадовцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали на хабарі керівника податкової служби Сумщини. Виявилось, що він вимагав гроші від підприємців. Тепер йому загрожує ув'язнення до 10 років.