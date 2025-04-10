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10 квітня 2025, 14:30

Хабар за зйомку реклами в центрі Києва: судитимуть керівника КП

10 квітня 2025, 14:30
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фото: Нацполіція
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Слідчі завершили досудове розслідування стосовно керівника комунального підприємства Подільського району, який вимагав у підприємця 40 тисяч гривень за дозвіл на проведення рекламних зйомок на Контрактовій площі. Обвинувальний акт скерували до суду

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.

За матеріалами справи, у січні 2025 року до чиновника звернувся місцевий підприємець із проханням надати дозвіл на зйомки рекламного відео. Посадовець заявив, що укласти договір можливо лише після сплати "винагороди". Він також запевнив, що за ці кошти допоможе уникнути будь-яких проблем із контролюючими органами під час зйомок.

Посадовця затримали "на гарячому", коли він отримував хабар.

Наразі слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо фігуранта за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою. Фігуранту загрожує позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, податківця з Житомирщини судитимуть за вимагання хабарів у власника мережі АЗС.

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суд хабар підозра Київ реклама комунальні підприємства Чиновник керівник
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