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В столице судили адвоката, требовавшего деньги. За крупную сумму он обещал "помочь в суде" по одному делу

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В столице приговорили к 5 годам тюрьмы адвоката, который требовал 570 тысяч гривен за "решение вопроса" по сути о взыскании невыплаченной зарплаты.

Деньги он требовал за помощь в выдаче Оболонским районным судом Киева судебного приказа о взыскании с Общества невыплаченной зарплаты.

По данным правоохранителей, к адвокату обратился сотрудник одного из Обществ. Мужчина хотел получить через суд более 6,3 миллионов гривен невыплаченной зарплаты.

Напомним, ранее сообщили о подозрении бывшему чиновнику. По данным правоохранителей, он хотел получить "откат" от предпринимателя, занимавшегося выработкой станций обнаружения беспилотников. Это техника для боевых подразделений национальной полиции.