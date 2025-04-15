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15 апреля 2025, 14:05

Хотел "решить вопрос": в Киеве адвокат, требовавший полмиллиона, отправится за решетку

15 апреля 2025, 14:05
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Фото: прокуратура
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В столице судили адвоката, требовавшего деньги. За крупную сумму он обещал "помочь в суде" по одному делу

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В столице приговорили к 5 годам тюрьмы адвоката, который требовал 570 тысяч гривен за "решение вопроса" по сути о взыскании невыплаченной зарплаты.

Деньги он требовал за помощь в выдаче Оболонским районным судом Киева судебного приказа о взыскании с Общества невыплаченной зарплаты.

По данным правоохранителей, к адвокату обратился сотрудник одного из Обществ. Мужчина хотел получить через суд более 6,3 миллионов гривен невыплаченной зарплаты.

Напомним, ранее сообщили о подозрении бывшему чиновнику. По данным правоохранителей, он хотел получить "откат" от предпринимателя, занимавшегося выработкой станций обнаружения беспилотников. Это техника для боевых подразделений национальной полиции.

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