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10 апреля 2025, 00:40

В Киеве во время пожара в квартире погибла женщина

10 апреля 2025, 00:40
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фото: ГСЧС
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Пожар возник в среду, 9 апреля, около 12:30 в Святошинском районе столицы

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже 16-этажного дома по улице Симиренко. Во время разведки спасатели обнаружили в квартире женщину и передали медикам. К сожалению, спасти ее не удалось: после проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть.

Пожар ликвидировали. Тушение осложнялось плотным загромождением квартиры мусором и вещами.

На месте работали 15 огнеборцев, привлекались 4 единицы спецтехники.

Обстоятельства трагического случая и причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Напомним, 8 апреля в Киеве во время пожара в многоэтажке погиб мужчина. Происшествие случилось в Дарницком районе города.

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