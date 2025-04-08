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Правоохранители в столице разоблачили бывшего чиновника, требовавшего "откат" от предпринимателя. Теперь ему будет угрожать заключение

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему чиновнику государственного учреждения. Он захотел получить откат от предпринимателя, который занимался выработкой станций обнаружения беспилотников. Это техника для боевых подразделений национальной полиции.

В бюджете на приобретение этих устройств заложили около 1,5 миллионов гривен. Чиновник начал подстрекать разработчика искусственно завысить цену для выигрыша в тендере, а разницу – отдать ему.

Теперь бывшему чиновнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее стражи порядка задержали на взятке руководителя налоговой службы Сумщины. Оказалось, что он потребовал деньги от предпринимателей. Теперь ему грозит заключение до 10 лет.