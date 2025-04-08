Бондаренко залишив посаду секретаря Київради

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

Зазначається, що мер Києва Кличко ще до голосування відсторонив Бондаренка від ведення засідань.

Нагадаємо, навесні 2017 року журналісти проєкту української редакції Радіо Свобода "Схеми" опублікували розслідування, у якому йшлося про те, що Володимир Бондаренко має підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка і на підставі цієї підробки отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Наприкінці 2020 року Київрада 114 голосами підтримала кандидатуру Володимира Бондаренка на посаду заступника міського голови — секретаря міськради IX скликання.

Як повідомлялось, в Києві на хабарі в 10 тисяч доларів затримали депутата Житомирської облради.