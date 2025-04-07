На місці підпалу авто у Києві затримали чоловіка
Зловмисника, який підпалив автомобіль біля станції метро "Олімпійська" у Голосіївському районі столиці, затримали поліцейські
Як передає RegioNews, про це поліція Києва повідомила у Телеграмі.
Близько 10 год. понеділка, 7 квітня, до поліції надійшла інформація від перехожих про те, що неподалік станції метро "Олімпійська" горить електрокар.
На місце негайно виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група та підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Правоохоронці виявили палаючий транспортний засіб. Поблизу місця події затримали чоловіка, ймовірно, причетного до його підпалу.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки РФ на Київ постраждав офіс відомого телеканалу.
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