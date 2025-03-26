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26 березня 2025, 18:04

Стало відомо, скільки будинків у Києві вже відключили від опалення

26 березня 2025, 18:04
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фото: freepik.com
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В українській столиці триває процес відключення тепла в межах завершення опалювального сезону

Про це повідомляє Офіційний портал Києва, передає RegioNews.

Як зазначається, станом на 26 березня у 77% житлових будинків, які обслуговує КП "Київтеплоенерго", відключено теплопостачання.

Зокрема подачу послуги вже припинено до 6 162 будинків, що обслуговують районні керуючі компанії, до 892 будинків – зі сфери управління ОСББ і ЖБК, а також до 709 відомчих будинків.

"Відключення опалення у столиці відбувається поступово, протягом 3-4 діб. Це пов’язано з розгалуженістю системи теплопостачання, протяжність якої складає понад 2,7 тис. км трубопроводів", - йдеться у повідомленні.

Тим часом процес відключення систем опалення в закладах соціальної сфери, зокрема лікарнях, поліклініках, школах і дитсадках, відбувається за письмовими заявками їхніх керівників.

Нагадаємо, в Києві чоловік посварився зі знайомим та підпалив йому двері.

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