Стало известно, сколько домов в Киеве уже отключили от отопления

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В украинской столице продолжается процесс отключения тепла в рамках завершения отопительного сезона

Об этом сообщает официальный портал Киева, передает RegioNews.

Как отмечается, по состоянию на 26 марта у 77% жилых домов, обслуживаемых КП "Киевтеплоэнерго", отключено теплоснабжение.

В частности, подача услуги уже приостановлена до 6 162 домов, обслуживающих районные управляющие компании, до 892 домов – из сферы управления ОСМД и ЖСК, а также до 709 ведомственных домов.

"Отключение отопления в столице происходит постепенно, в течение 3-4 суток. Это связано с разветвленностью системы теплоснабжения, протяженность которой составляет более 2,7 тыс. км трубопроводов", – говорится в сообщении.

Между тем, процесс отключения систем отопления в учреждениях социальной сферы, в частности больницах, поликлиниках, школах и детсадах, происходит по письменным заявкам их руководителей.

Напомним, в Киеве мужчина поссорился со знакомым и поджег ему дверь.