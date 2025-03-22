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В ночь на 22 марта российские военные запустили на Киев 52 дрона. Из-за падения обломков произошел пожар в трехэтажке

Об этом передает RegioNews со ссылкой на КМВА.

Воздушная тревога вечером 21 марта и ночью на 22 марта продолжалась в течение 3 часов 28 минут – с 21:23 до 00:52.

"На подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 52 вражеских БПЛА", – говорится в сообщении.

ПВО уничтожила 36 дронов, остальные – локационно потеряны или покинули воздушное пространство.

Напомним, в результате падения обломков сбитого вражеского дрона произошел пожар в трехэтажном доме в Подольском районе города. Пострадавших нет.

Всего в ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 179 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 100 дронов, еще 63 – локационно потеряны