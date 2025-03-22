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22 березня 2025, 10:21

Росія вночі запустила по Україні 179 ударних дронів: як відпрацювала ППО

22 березня 2025, 10:21
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 22 березня росіяни атакували Україну 179-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 100 дронів, ще 63 – локаційно втрачені

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни.

63 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Нагадаємо, 21 березня близько 21:00 окупанти атакували Запоріжжя 12 дронами типу Shahed. Є загиблі, серед поранених – немовля.

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