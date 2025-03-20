06:39  20 марта
На Прикарпатье туристы оказались в ловушке, поднимаясь на Говерлу
05:05  20 марта
В Киеве будут судить главу МСЭК, которая за $10 000 "продала" фиктивную инвалидность
06:11  20 марта
Разведчик Raybird: на что способна маленькая "птичка" с возможностями большого самолета
UA | RU
UA | RU
20 марта 2025, 18:40

В Киеве из реки достали тело мужчины, прыгнувшего с Северного моста

20 марта 2025, 18:40
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Украины в Киеве
Читайте також
українською мовою

Трагедия произошла 20 марта днем в столице. Предварительно, мужчина прыгнул с Северного моста в Днепр и утонул

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Киеве.

Спасатели обнаружили утопленника в 50 метрах от берега. С помощью специального оборудования водолазы извлекли тело мужчины из воды и передали следственно-оперативной группе.

"Обстоятельства трагического инцидента выясняют правоохранители", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кировоградской области утром 15 марта из Кременчугского водохранилища спасатели достали тело погибшего рыбака.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев смерть утопленники мост самоубийство спасатели ГСЧС суицид
На Черниговщине продолжают искать тело 7-летнего мальчика, утонувшего 7 января
20 марта 2025, 00:47
В Кировоградской области из реки достали тело мужчины
19 марта 2025, 05:56
В Одесской области мужчина упал в 15-метровый колодец
19 марта 2025, 04:41
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Минобороны потратило более 51 млрд грн на оружие, которое не получили ВСУ, — ГПК
20 марта 2025, 20:00
В Минобороны посчитали, сколько чизбургеров можно купить на 1 млн грн выплат за "Контракт 18-24"
20 марта 2025, 19:35
Теракт возле ТРЦ в Ровно: в центре города прогремел взрыв
20 марта 2025, 19:05
Авиация ВСУ уничтожила командный пункт российской дивизии в Белгородской области
20 марта 2025, 18:05
Пограничники ликвидировали масштабный канал незаконной поставки в Украину психотропов на сумму более 20 млн грн
20 марта 2025, 17:59
Технические работы в реестре "Оберег": во время проверок возможны "неприятные ситуации"
20 марта 2025, 17:35
В Сумской области с начала года сбили более 700 "шахедов"
20 марта 2025, 17:00
Завтра в Украине резко потеплеет, осадков не прогнозируют
20 марта 2025, 16:45
Войска РФ обстреляли Херсон: раненый человек
20 марта 2025, 16:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Анна Маляр
Иван Киричевський
Все блоги »