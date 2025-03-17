На Кіровоградщині з водосховища дістали тіло чоловіка
Вранці 15 березня з Кременчуцького водосховища рятувальники витягли тіло загиблого рибалки
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
Тіло 40-річного чоловіка, жителя Світловодська, дістали з води у районі острова Воронівський та транспортували до бази рибалок в селі Велика Андрусівка Олександрійського району.
Причина смерті чоловіка та обставини події встановлюються.
Нагадаємо, вранці 12 березня на Рівненщині у річці виявили тіло людини. Рятувальники дістали потопельника з води.
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