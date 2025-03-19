Фото: прокуратура

У Києві викрили нотаріуса, яка допомагала шахраям підробити документи. Відомо, що вони привласнити квартиру на 2 мільйони гривень

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У столиці судитимуть нотаріуса, яка за підробленими документами посвідчила продаж квартири померлого чоловіка. Таким чином жінка допомогла шахраям заволодіти квартирою, яка повинна була стати комунальною власністю (адже чоловік не мав спадкоємців).

Шахраї разом з нотаріусом підробили документи. Вартість квартири становить майже 2 мільйона гривень. Зараз на житло накладено арешт.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, яких підозрюють у розробленні злочинного плану послідовних умисних дій спрямованих на незаконне заволодіння майном померлої особи на понад 5 мільйонів гривень.