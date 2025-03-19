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Правоохоронці оголосили підозру трьом жителям Києва, які влаштували на дорогах столиці перегони зі стріляниною

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Встановлено, що іноземець, який займався бізнесом в Україні, вклав гроші трьох своїх знайомих у власну справу. Бізнес прогорів, тому повернути 120 тисяч доларів чоловік в обумовлені строки не зміг.

Відтак кредитори чекали на боржника під одним із ресторанів столиці. Коли чоловік сидів у машині, йому пробили колесо.

Попри це, відчувши загрозу, боржник поїхав. Троє чоловіків почали переслідування, стріляючи по машині під час руху. Згодом іноземець покинув автомобіль та тікав вже без машини, але його наздогнали та почали бити, вимагаючи повернути по 40 тисяч доларів кожному з кредиторів.

Трьох нападників затримали та повідомили їм про підозру.

Нагадаємо, правоохоронці затримали шістьох зловмисників, які 18 березня вчинили стрілянину в ТРЦ у Білій Церкві Київської області.