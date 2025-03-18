У одному з парків Києва чоловік знайшов артснаряд
Боєприпас знайшли у парку "Феофанія" в Голосіївському районі міста
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
Чоловік під час прогулянки помітив серед опалого листя підозрілий металевий предмет.
Сапери встановили, що це артилерійський снаряд калібру 107 мм, який залишився ще з часів Другої світової війни. Боєприпас вилучили.
Нагадаємо, раніше у Києві жінка знайшла гранату, яка застряла у дереві.
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні
18 березня 2025, 03:27У Полтаві затримали чоловіка, який тероризував місто хибними замінуваннями
18 березня 2025, 03:12На Одещині вилучили з обігу контрафактні цигарки на 200 тисяч гривень
18 березня 2025, 02:47Стало погано за кермом: у Львові в ДТП постраждали дві людини
18 березня 2025, 02:24На Львівщині потяг на смерть збив чоловіка
18 березня 2025, 01:41Росіяни обстріляли передмістя Херсона: загинув чоловік
18 березня 2025, 01:30За тиждень ЗСУ ліквідували понад 9 тисяч росіян
18 березня 2025, 01:20Розгін протесту звуковою гарматою міг відбутися і під час Революції Гідності, – Луценко
18 березня 2025, 01:10РФ пошкодила об'єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі: 3000 абонентів без світла та води
18 березня 2025, 01:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі блоги »