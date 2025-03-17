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17 березня 2025, 12:21

В Києві сталася пожежа в 25-поверхівці

17 березня 2025, 12:21
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фото: ДСНС
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Пожежа виникла 17 березня близько 22:25 в Оболонському районі столиці

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

У 25-поверховому будинку на провулку Балтійському горіла кімната однієї з квартир на 14 поверсі. Пожежу ліквідували за годину.

В ході гасіння з верхніх поверхів рятувальники вивели на свіже повітря 4 людини.

Внаслідок пожежі одна з кімнат квартири вигоріла повністю, пошкоджені особисті речі, меблі, закопчені стіни та стелю квартири.

На щастя, жертв чи постраждалих немає.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

На місці були залучені 24 вогнеборців, а також 6 одиниць основної та спецтехніки.

Нагадаємо, раніше на Київщині жінка палила суху траву і спричинила масштабну пожежу.

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