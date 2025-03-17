Атака дронов: в Киеве работает ПВО
Россияне в очередной раз атакуют Киев беспилотниками. В столице работают силы противовоздушной обороны
Об этом сообщает Киевская МВА, передает RegioNews.
"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом", – говорится в сообщении.
Киевлян призывают оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги и соблюдать меры безопасности.
О работе противовоздушной обороны также сообщил городской голова Виталий Кличко.
"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", – написал он.
Напомним, в ночь на 16 марта российская армия запустила по Украине 90 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 47 дронов, еще 33 – локационно потеряны.
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