Виліз на вагон електрички і загорівся: у Києві важкі опіки отримав 12-річний підліток

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

За даними слідства, неповнолітній хлопець виліз на вагон електрички, де його вразило електричним струмом. Дитину з важкими опіками госпіталізували до лікарні.

"На місці працюють слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та ювенальні поліцейські. Обставин події з’ясовуються", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 13 березня, хлопець заліз між вагонами потяга "Київ-Козятин", його вдарило струмом і він загорівся.