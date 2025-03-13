Виліз на вагон електрички і загорівся: у Києві важкі опіки отримав 12-річний підліток
Внаслідок ураження електричним струмом на залізничній станції "Київ-Волинський" травмувався 12-річний хлопець. Правоохоронці встановлюють обставини надзвичайної події
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.
За даними слідства, неповнолітній хлопець виліз на вагон електрички, де його вразило електричним струмом. Дитину з важкими опіками госпіталізували до лікарні.
"На місці працюють слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та ювенальні поліцейські. Обставин події з’ясовуються", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 13 березня, хлопець заліз між вагонами потяга "Київ-Козятин", його вдарило струмом і він загорівся.
У Києві хлопець отримав удар струмом, залізши між вагонами електричкиВсі новини »
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