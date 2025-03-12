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На Харківщині будуть судити чоловіка, який під час сварки жорстоко вбив жінку. Він облив її одяг бензином і підпалив, через що сталась пожежа

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

52-річного жителя Лозівщини будуть судити за вбивство жінки. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Сама трагедія сталась в грудні минулого року. Безробітний чоловік разом зі співмешканкою розпивав алкоголь. Згодом вони почали сваритися. Тоді він взяв пляшку з бензином, вилив рідину на одяг жінки і підпалив.

Спочатку загорівся одяг жінки. Згодом - сталась пожежа в будинку. Вогонь побачили сусіди, і викликали спецслужби. Потерпілу з термічними опіками госпіталізували. Медики боролись за її життя, але, на жаль, 46-річна жінка померла від отриманих травм.

"Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Під час обшуку у нього було виявлено канабіс, який він періодично вживав", - розповіли в прокуратурі.

Зараз чоловік під варто, де чекає на суд.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині судили чоловіка, який жорстоко вбив свою дружину. Під час сварки він завдав їй 30 ударів ножем, внаслідок чого вона померла. Його приговорили до 13 років ув'язнення.