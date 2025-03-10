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10 березня 2025, 16:20

У Київській області на трасі Київ-Одеса згоріла фура

10 березня 2025, 16:20
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фото: ілюстративне
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На трасі Київ - Одеса в Київський області згорів причіп до вантажівки

Про це повідомляє RegioNews.

Як стало відомо, причіп до вантажного автомобіля повністю знищено. На місці події працюють рятувальники ДСНС.

Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, в Києві чоловік пройшов у тунель метро і потрапив під потяг.

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