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14 лютого 2025, 19:06

В Києві виник скандал із перепустками для руху під час комендантської години

14 лютого 2025, 19:06
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фото: ілюстративне
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В українській столиці помітили автомобілі, які не є спецтранспортом, але мають перепустки для комендантської години

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

Зазначається, що активні кияни виявили, що по столиці пересуваються автомобілі без будь-яких ознак спецтранспорту, але з перепустками для руху під час комендантської години.

"Звичайні приватні автівки громадян. Їх власники ніяк не дотичні до підприємств чи служб, які мають обґрунтовану необхідність пересуватися містом вночі. В окремих випадках були зафіксовані унікальні номери документів. Я доручив перевірити: хто, якій організації та на яких підставах видав перепустки", - йдеться у повідомленні.

За словами Ткаченка, відповідно до розпорядження Київської міської військової адміністрації дозвіл на видачу перепусток має обмежене коло посадових осіб, організацій.

Також він нагадав, що раніше давав доручення відзвітувати про видачу перепусток, чіткої відповіді не отримав.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки РФ по Київщині загорілися складські приміщення поліграфії. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Київ скандал Комендантська година перепустка КМВА Ткаченко Тимур Фіруддінович
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