скріншот із відео

Сьогодні, 27 лютого, у Києві сталася дорожня аварія за участю службового автомобіля поліції. Правоохоронці проводять службове розслідування.

Про це повідомляє RegioNews з посланням на поліцію Києва.

У повідомленні також зазначається, що поліцейського, який керував транспортним засобом, відсторонено від виконання службових обов’язків.

Крім того, відносно нього складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

Як повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний", ДТП трапилася на в'їзді до Києва з боку Борисполя. Авто поліції влетіло у Volkswagen, який зупинився на світлофорі.

"В останній момент копи ввімкнули проблискові маячки і … втекли з місця ДТП", - йдеться у повідомленні.

Також оприлюднено відео моменту зіткнення автомобілів.

Нагадаємо, раніше у Черкасах сталася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції.