Стало відомо, коли у Києві можуть зняти обмеження руху Південним мостом

фото: ілюстративне

Після консультацій із військовим керівництво є попередня домовленість про відновлення руху транспорту по Південному мосту столиці. Йдеться про автомобільне сполучення з лівого на правий берег міста

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Телеграмі, передає RegioNews.

"Щодо руху деякими мостами столиці. Зокрема, Південним. У грудні 2024 міська влада знову зверталася до військових і тоді згоди на відкриття руху в звичному режимі Південним мостом не було. На тепер, після консультацій з військовими, є можливість частково зняти обмеження", - йдеться у повідомленні.

Зокрема планують дозволити рух транспорту з лівого на правий берег. Рух з правого берега поки що залишиться без змін. Такі попередні домовленості.

"Для цього ще потрібні додаткові рішення військових, з якими тривають консультації. Та після цього - рішення Ради оборони міста. Міська влада оперативно повідомить про остаточно ухвалені рішення", - додав Кличко.

Нагадаємо, в Києві відкрили першу частину Меморіалу українським розвідникам.