В Киеве снова ухудшилось состояние воздуха: какая причина

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В столице снова наблюдается временное ухудшение состояния воздуха - фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews.

Отмечается, что вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетренная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.

Киевлянам рекомендуют закрыть окна, ограничить нахождение на улице, пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Напомним, в Киеве уже второй день подряд удерживается высокий уровень загрязненности воздуха.