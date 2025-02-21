В Киеве на выставке впервые показали украинскую ракету "Трембита"

фото: Telegram/Михаил Федоров

Новую украинскую ракету "Трембита" впервые показали на форуме оборонных инноваций в Киеве

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает RegioNews.

Это крылатая ракета, летящая со скоростью до 400 км/ч. Боевая часть ракеты весит 20 кг.

"Достает стратегические цели противника. Достанет и до Москвы", - говорят разработчики.

Меньшая версия "Трембиты" предназначена для использования в качестве фальш-цели. Однако компания уже работает над разработкой боевой кодификации этого варианта ракеты.

21 февраля в Киеве провели самый большой форум оборонных инноваций за всю историю Украины. На выставке Defense Tech Innovations Forum продемонстрировали сотни разных технологий – от БПЛА до ракет.

Напомним, проект "Трембита" возник как ответ на ограничения, с которым столкнулась Украина по использованию иностранных ракет большой дальности.

Ранее глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк рассказала, что в этом году Украина планирует произвести не менее 30 тыс. дальнобойных беспилотников и 3 тыс. крылатых ракет и ракетных дронов.

Детальнее о том, какие ракеты-дроны производит Украина читайте по ссылке.