фото: Олена Шуляк/Facebook

Такі цифри озвучила голова партії "Слуга Народу" та народний депутат Олена Шуляк, передає RegioNews.

"Президент України Володимир Зеленський, його Офіс, Кабінет міністрів, Верховна Рада, зокрема й наша партія "Слуга Народу", працюють на своїх напрямах, щоб якомога швидше наблизити справедливий мир. Перенесення війни на територію РФ, удари по їхній інфраструктурі в тилу – це один із дієвих інструментів справедливого миру. Саме тому за завданням глави держави спрямовуються максимальні зусилля й ресурси для того, щоб "прокачати" українське військо новою технікою та зброєю, що дасть зі свого боку більші можливості нашим солдатам", – говорить Олена Шуляк.

Загалом щонайменше 739 млрд грн цього року спрямує держава на програми виробництва та закупівлі зброї. Це рекордний бюджет за час повномасштабної війни. В партії "Слуга Народу" додають, що держава робить акцент саме на закупівлю української зброї та техніки, які вже добре відтестовані та перевірені практикою на полі бою. Торік вже укладені перші довгострокові контракти на кілька років, цьогоріч така практика продовжуватиметься, щоб стати нормою для виробників озброєння та військової техніки.

У політичній силі говорять, що партія стабільно й системно спрямовує кошти для зміцнення Сил оборони України. Так, за ініціативи очільниці партії Олени Шуляк, протягом повномасштабної війни "Слуга Народу" направила на українську армію 400 млн грн зекономлених коштів, а також ще 49 млн грн зекономлених коштів фінансування партія направила до державного бюджету. На цю суму закупили 2000 вітчизняних РЕБів і протитанкові ракетні комплекси "Стугна-П".

До речі, активно в процес допомоги фронту включаються й депутати "Слуги Народу" в регіонах. Вони не тільки підтримують рішення, що стосуються допомоги Силам оборони, а й самі ініціюють виділення додаткових коштів з обласних і районних бюджетів, а також із бюджетів громад. І на цей час у такий спосіб ними вже ініційовано виділення близько 20 млрд грн.

Раніше голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк заявляла, що команда влади стабільно й системно працює над тим, щоб спростити українським ветеранам і чинним військовослужбовцям будь-яку паперову тяганину й дати змогу максимально концентруватися на своїх завданнях. Для цього держава цифровізує та переносить у смартфон низку процесів, які стосуються, наприклад, подання рапортів, оформлення довідок і грошової допомоги, що донедавна вимагало тривалих походів по різних установах та заповнення купи паперів.