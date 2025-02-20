Українці влаштували мітинг біля посольства США у Києві: подробиці

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У Києві люди вийшли на протест після різких висловлювань президента США щодо Володимира Зеленського та війни в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення у соцмережах.

Вранці у четвер, 20 лютого у соціальних мережах з’явилося відео, на якому біля посольства США у Києві зібрався натовп людей. Акція, швидше за все, пов’язана із останніми заявами Дональда Трампа, який різко висловився на адресу Володимира Зеленського та підтримки України у війні з РФ.

Як відомо, Трамп заявив, що Зеленський відмовляється від виборів, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях і не хоче завершувати війну. Також американський лідер назвав Президента України "диктатором".

Нагадаємо, Трамп заявив, що Зеленський хоче грошей і нічого не зробив для завершення війни.