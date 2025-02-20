Украинцы устроили митинг у посольства США в Киеве: подробности
В Киеве люди вышли на протест после резких высказываний президента США по поводу Владимира Зеленского и войны в Украине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщения в соцсетях.
Утром в четверг, 20 февраля, в социальных сетях появилось видео, на котором у посольства США в Киеве собралась толпа людей. Акция, скорее всего, связана с последними заявлениями Дональда Трампа, резко выразившегося в адрес Владимира Зеленского и поддержки Украины в войне с РФ.
Трамп заявил, что Зеленский отказывается от выборов, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах и не хочет завершать войну. Также американский лидер назвал Президента Украины "диктатором".
Напомним, Трамп заявил, что Зеленский хочет денег и ничего не сделал для завершения войны.
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