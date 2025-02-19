Фото: Нацполіція

Жителька Миколаївшини стала жертвою аферистів. Вона знайшла оголошення про надання фінансової допомоги, але це виявилося обманом

Про це повідомляє Поліція Миколаївської області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернулась 61-річна жінка. Вона розповіла, що в соцмережах побачила оголошення про отримання державної допомоги. Коли вона перейшла за вказаним посиланням, вона завантажила фейковий додаток та ввела туди особисті дані з інформацією про її банківський рахунок. Після цього з її рахунку аферисти списали 86 тисяч гривень.

"Шановні громадяни, пам’ятайте, що офіційні сторінки державних органів, благодійних організацій, банків у месенджерах та в соціальних мережах мають бути верифікованими", - наголосили поліцейські.

Нагадаємо, раніше аферисти виманили в матері полеглого захисника 3 мільйони гривень. Жінці зателефонували нібито працівники банку та вмовили її перевести кошти на інший рахунок. В результаті вони викрали її гроші. Тепер аферистам загрожує до 12 років ув'язнення.