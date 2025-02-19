Хотіла отримали фінансову допомогу: аферисти вкрали в жінки понад 80 тисяч
Жителька Миколаївшини стала жертвою аферистів. Вона знайшла оголошення про надання фінансової допомоги, але це виявилося обманом
Про це повідомляє Поліція Миколаївської області, передає RegioNews.
До правоохоронців звернулась 61-річна жінка. Вона розповіла, що в соцмережах побачила оголошення про отримання державної допомоги. Коли вона перейшла за вказаним посиланням, вона завантажила фейковий додаток та ввела туди особисті дані з інформацією про її банківський рахунок. Після цього з її рахунку аферисти списали 86 тисяч гривень.
"Шановні громадяни, пам’ятайте, що офіційні сторінки державних органів, благодійних організацій, банків у месенджерах та в соціальних мережах мають бути верифікованими", - наголосили поліцейські.
Нагадаємо, раніше аферисти виманили в матері полеглого захисника 3 мільйони гривень. Жінці зателефонували нібито працівники банку та вмовили її перевести кошти на інший рахунок. В результаті вони викрали її гроші. Тепер аферистам загрожує до 12 років ув'язнення.