Жителя Київщини судитимуть за продаж рідин для куріння

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Правоохоронці завершили досудове розслідування відносно жителя Київщини, який налагодив масштабну схему з продажу рідин для електронних сигарет

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Ділок налагодив продаж нелегальних рідин для електронних сигарет через інтернет та соцмережі з доставкою по всій території України.

Під час обшуків у складських приміщеннях правоохоронці вилучили рідини до сигарет та інші компоненти без марок акцизного податку. Окрім того, вилучені мобільні телефони, комп'ютерна техніка, чорнові записи та фінансово-господарські документи.

Фігуранту оголосили підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові викрили масштабні цехи з виготовлення контрафактного алкоголю та сигарет.