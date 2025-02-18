Жителя Київщини судитимуть за продаж рідин для куріння
Правоохоронці завершили досудове розслідування відносно жителя Київщини, який налагодив масштабну схему з продажу рідин для електронних сигарет
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.
Ділок налагодив продаж нелегальних рідин для електронних сигарет через інтернет та соцмережі з доставкою по всій території України.
Під час обшуків у складських приміщеннях правоохоронці вилучили рідини до сигарет та інші компоненти без марок акцизного податку. Окрім того, вилучені мобільні телефони, комп'ютерна техніка, чорнові записи та фінансово-господарські документи.
Фігуранту оголосили підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові викрили масштабні цехи з виготовлення контрафактного алкоголю та сигарет.