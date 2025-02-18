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18 лютого 2025, 02:29

Жителя Київщини судитимуть за продаж рідин для куріння

18 лютого 2025, 02:29
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фото: БЕБ
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Правоохоронці завершили досудове розслідування відносно жителя Київщини, який налагодив масштабну схему з продажу рідин для електронних сигарет

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Ділок налагодив продаж нелегальних рідин для електронних сигарет через інтернет та соцмережі з доставкою по всій території України.

Під час обшуків у складських приміщеннях правоохоронці вилучили рідини до сигарет та інші компоненти без марок акцизного податку. Окрім того, вилучені мобільні телефони, комп'ютерна техніка, чорнові записи та фінансово-господарські документи.

Фігуранту оголосили підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові викрили масштабні цехи з виготовлення контрафактного алкоголю та сигарет.

Київська область суд електронні сигарети БЕБ
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