На Київщині на парковці згоріли автомобілі
Подія сталася у суботу, 15 лютого, близько 6:45 в селі Чайки Бучанського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.
На паркувальному майданчику загорівся автомобіль Toyota. Надалі вогонь перекинувся ще на дві автівки, що були припарковані поруч.
Рятувальники загасили пожежу. Один автомобіль був знищені повністю, інші два – частково пошкоджені.
Постраждалих немає. Правоохоронці зʼясовуються обставини пожежі та встановлюють власників автівок.
Нагадаємо, 9 лютого сталася пожежа на території бази відпочинку у селі Бобриця Бучанського району на Київщині.
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