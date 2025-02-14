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14 лютого 2025, 04:28

У Києві перекрили канал збуту зброї та боєприпасів

14 лютого 2025, 04:28
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фото: поліція
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"Бізнесмен" незаконно збував різноманітну зброю на території Києва

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Правоохоронці отримали інформацію про жителя Києва, який налагодив продаж трофейної та переробленої зброї.

Покупців 41-річний фігурант знаходив через закриті групи у месенджерах та особисті звʼязки, ретельно перевіряючи потенційних клієнтів, щоб уникнути викриття з боку правоохоронців. Для маскування ділок постійно змінював місця передачі зброї та телефонні номери.

Зловмисника затримали, йому оголосили підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення каналів постачання зброї та набоїв до підозрюваних і осіб, причетних до незаконного бізнесу.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали у різних регіонах країни 15 ділків, які намагалися продати криміналітету "трофейні" засоби ураження, котрі вивозили з фронтових районів або колишніх зон бойових дій.

Київ зброя Боєприпаси торгівля зброєю збут зброї
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