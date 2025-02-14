У Києві перекрили канал збуту зброї та боєприпасів
"Бізнесмен" незаконно збував різноманітну зброю на території Києва
Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.
Правоохоронці отримали інформацію про жителя Києва, який налагодив продаж трофейної та переробленої зброї.
Покупців 41-річний фігурант знаходив через закриті групи у месенджерах та особисті звʼязки, ретельно перевіряючи потенційних клієнтів, щоб уникнути викриття з боку правоохоронців. Для маскування ділок постійно змінював місця передачі зброї та телефонні номери.
Зловмисника затримали, йому оголосили підозру.
Тривають слідчі дії для встановлення каналів постачання зброї та набоїв до підозрюваних і осіб, причетних до незаконного бізнесу.
Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали у різних регіонах країни 15 ділків, які намагалися продати криміналітету "трофейні" засоби ураження, котрі вивозили з фронтових районів або колишніх зон бойових дій.