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Житель Киевщины за 3 тысячи долларов обещал знакомому военный билет и отсрочку от мобилизации. Однако на самом деле он не пытался "помогать"

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает RegioNews.

Разоблачили 42-летнего жителя Бучанского района. Ему сообщили о подозрении по фактам мошенничества, подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу и уклонению от призыва на военную службу во время мобилизации.

Выяснилось, что мужчина предложил потерпевшему решить вопрос оформления ему военного билета и отсрочки от призыва. За свои услуги он пообещал подкупить начальника одного из территориальных подразделений РТЦК и СП. Стоимость "услуги" – 3 тысячи гривен. На самом деле мужчина не собирался никому передавать эти деньги.

"Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере более 600 тыс. грн", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее во Львовской области к 3 годам лишения свободы за уклонение от мобилизации приговорили мужчину. Оказалось, что он обращался к ВЛК и имел подтверждение, что он пригоден для службы. Однако впоследствии он решил отказаться от получения повестки.