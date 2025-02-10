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Інцидент стався днями в закладі відпочинку поблизу міста Кременець. Нападником виявився 20-річний місцевий житель. Хлопцеві загрожує до восьми років ув'язнення

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Тернопільській області, інформує RegioNews.

За даними слідства, компанія молодих людей святкували день народження. Під час сварки 20-річний іменинник схопив ніж та сокиру і почав наносити ушкодження своїм знайомим. У молодиків діагностували численні різані рани шиї, рук, ніг та рубані рани кінцівок.

"Потерпілих віком 21, 27 та 33 роки доправили до лікарні. Один із них у тяжкому стані перебуває у реанімації", — йдеться в повідомленні.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Нападнику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.

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