18:16  07 лютого
Жінки в Україні заробляють майже на 20% менше за чоловіків
11:59  09 лютого
У Львові представники ТЦК викрали викладача університету: чоловіка знайшли під Києвом із переломом черепа
13:40  08 лютого
У Запоріжжі розшукали підлітків, які жорстоко вбили собаку
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2025, 03:45

Святкував іменини: на Тернопільщині 20-річний хлопець порубав сокирою трьох приятелів

10 лютого 2025, 03:45
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався днями в закладі відпочинку поблизу міста Кременець. Нападником виявився 20-річний місцевий житель. Хлопцеві загрожує до восьми років ув'язнення

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Тернопільській області, інформує RegioNews.

За даними слідства, компанія молодих людей святкували день народження. Під час сварки 20-річний іменинник схопив ніж та сокиру і почав наносити ушкодження своїм знайомим. У молодиків діагностували численні різані рани шиї, рук, ніг та рубані рани кінцівок.

"Потерпілих віком 21, 27 та 33 роки доправили до лікарні. Один із них у тяжкому стані перебуває у реанімації", — йдеться в повідомленні.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Нападнику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Житомирській області судитимуть 18-річного хлопця за жорстоке вбивство. Вночі він побачив чоловіка та попросив у нього цигарку. Коли юнак почув відмову — напав із ножем, і завдав чоловікові близько 100 ударів.

ушпиталення інцидент напад Нацполіція Тернопільська область запобіжний захід різанина сокира ножове поранення
Вистрибнув з авто під час втечі: поліція розслідує травмування мобілізованого викладача зі Львова
09 лютого 2025, 15:15
Побиття підлітка ланцюгами в Києві: за справу взялася поліція
07 лютого 2025, 03:35
На Прикарпатті жінка вдарила сестру ножем в груди
05 лютого 2025, 23:40
Всі новини »
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
У Полтаві автівка влетіла у дерево: двоє постраждалих, зокрема дитина
10 лютого 2025, 03:10
У Києві сталася пожежа на СТО
10 лютого 2025, 02:15
Укренерго повідомило про обмеження енергопостачання у понеділок: кого стосується
10 лютого 2025, 01:45
На Черкащині фургон врізався у дерева та перекинувся: водій загинув
10 лютого 2025, 01:24
На Донеччині російський FPV-дрон атакував рятувальників: є постраждалий
10 лютого 2025, 00:50
Росіяни вдарили "Шахедом" по автостоянці в Сумах
10 лютого 2025, 00:21
У Львові пошкодили табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон: поліція встановлює причетних
10 лютого 2025, 00:03
Окупанти вдарили ракетою по Сумах: є руйнування
09 лютого 2025, 18:20
Російський дрон залетів у квартиру в Херсоні та вибухнув: поранена жінка
09 лютого 2025, 17:48
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »