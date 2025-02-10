У Києві сталася пожежа на СТО

фото: ДСНС

Пожежа виникла 9 лютого близько 12:00 у Деснянському районі столиці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

На вулиці Деснянській горіла окремо розташована одноповерхова будівля СТО. На момент прибуття рятувальників вогонь встиг розповсюдитись на дах будівлі.

Рятувальники за майже півтори години ліквідували пожежу площею 80 кв.м.

Під час ліквідації на свіже повітря вогнеборці винесли 6 вуглекислотних та газових балонів, врятували 5 автомобілів та 1 мотоцикл.

На щастя, ніхто не постраждав. Причину займання встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 6 лютого у селі Фастівець на Київщині сталася масштабна пожежа: горів центр управління відходами. Площа пожежі становила 400 кв.м.