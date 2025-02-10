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10 февраля 2025, 02:15

В Киеве произошел пожар на СТО

10 февраля 2025, 02:15
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фото: ГСЧС
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Пожар возник 9 февраля около 12:00 в Деснянском районе столицы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

На улице Деснянской горело отдельно стоящее одноэтажное здание СТО. К моменту прибытия спасателей огонь успел распространиться на крышу здания.

Спасатели за полтора часа ликвидировали пожар площадью 80 кв.м.

Во время ликвидации на свежий воздух пожарные вынесли 6 углекислотных и газовых баллонов, спасли 5 автомобилей и 1 мотоцикл.

К счастью, никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, 6 февраля в селе Фастовец в Киевской области произошел масштабный пожар: горел центр управления отходами. Площадь пожара составила 400 кв.м.

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