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31 січня 2025, 21:22

На Черкащині зловили одразу кількох п'яних водіїв

31 січня 2025, 21:22
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці продовжують виявляти п'яних водіїв у Черкасах

Про це повідомляє Полція Черкаської області, передає RegioNews.

Перший випадок стався вночі. Черкаські патрульні зупинили авто Volkswagen Golf, яке порушувало комендантську годину. 29-річний водій виявився в стані алкогольного сп'яніння.

Тим часом, на іншій вулиці правоохоронці зупинили Toyota Avensis, водій якого порушив правила дорожнього руху. Перевірка показала, що і цей водій був нетверезим за кермом.

Інший випадок стався з водієм автомобіля ВАЗ, який також порушив ПДР. Інспектори помітили в 37-річного водія ознаки наркотичного сп'яніння. При цьому він відмовився пройти огляд. Згодом виявилося, що цей чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами на 10 років.

"Загалом, за цей тиждень патрульні склали вже 9️ адміністративних протоколів за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП. Матеріали справ направлено до суду для подальшого розгляду", - розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині правоохоронці зупинили авто, в якому була жінка. Водійка виявилася в стані алкогольного сп'яніння. Проте, злякавшись штрафу, вона вирішила спробувати "вирішити питання": дівчина запропонувала поліцейським хабар 10 тисяч гривень.

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