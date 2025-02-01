"Будут взрывы – тогда упустим": в Киеве охранники НАУ не пустили в укрытие людей
В Киеве во время угрозы баллистики охранники НАУ закрыли укрытие перед десятками людей с детьми
Об этом сообщил политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает RegioNews .
В НАУ должны были проходить танцевальные соревнования, но участников не пустили в хранилище, потому что "не было команды". Руководство университета распорядилось "никого не пускать в укрытие".
На замечание женщины, что сейчас будет бахкать и дети испугаются, охранники вуза ответили: "Вот как будет бахкать, тогда упустим".
Отметим, что исполняющим обязанности ректора Национального авиационного университета является депутат Киевсовета от фракции "Слуга народа" Ксения Семенова.
Напомним, сегодня утром россияне атаковали Украину беспилотниками и ракетами. В общей сложности РФ применила 165 средств воздушного нападения.
Также известно, что есть погибшие и ранены в Харькове, Полтаве, Запорожье, Сумской и Одесской областях.