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01 февраля 2025, 17:20

"Будут взрывы – тогда упустим": в Киеве охранники НАУ не пустили в укрытие людей

01 февраля 2025, 17:20
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фото: скриншот с видео
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В Киеве во время угрозы баллистики охранники НАУ закрыли укрытие перед десятками людей с детьми

Об этом сообщил политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает RegioNews .

В НАУ должны были проходить танцевальные соревнования, но участников не пустили в хранилище, потому что "не было команды". Руководство университета распорядилось "никого не пускать в укрытие".

На замечание женщины, что сейчас будет бахкать и дети испугаются, охранники вуза ответили: "Вот как будет бахкать, тогда упустим".

Отметим, что исполняющим обязанности ректора Национального авиационного университета является депутат Киевсовета от фракции "Слуга народа" Ксения Семенова.

Напомним, сегодня утром россияне атаковали Украину беспилотниками и ракетами. В общей сложности РФ применила 165 средств воздушного нападения.

Также известно, что есть погибшие и ранены в Харькове, Полтаве, Запорожье, Сумской и Одесской областях.

Киев укрытия охрана Ксения Семенова Балистика
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