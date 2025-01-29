Кирила Фесика можуть призначити заступником керівника Київської військової адміністрації, - ЗМІ

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Про це повідомив портал "КиївВлада" з посиланням на власні джерела,передає RegioNews.

Йдеться про посаду заступника нового керівника Київської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Одне з джерел навіть зазначило, що, ймовірно, Кирила Фесика буде призначено його першим заступником.

Зараз у керівника військової адміністрації є два заступники - з військових питань та з цивільних питань. Водночас посаду заступника з цивільних питань згідно законодавства обіймає голова міської адміністрації, яким вже понад 10 років є чинний мер Віталій Кличко.

Однак журналістські джерела в Оболонській районній адміністрації подібні чутки не підтвердили.

Що відомо про Кирила Фесика

Кирило Фесік неодноразово ставав фігурантом низки антикорупційних журналістських розслідувань, зокрема через свої тісні зв'язки з біглим депутатом Владиславом Трубіциним. Його, нагадаємо, підозрюють в отриманні 1,4 млн грн хабара за вирішення питань розміщення МАФів у Києві, а також у вимаганні хабара за призначення директора "Житнього ринку" в столиці. Депутата було затримано слідчими в кабінеті того ж таки Кирила Фесика. Наразі Трубіцин позбавлений мандата депутата, оголошений у міжнародний розшук і, за інформацією нашого видання, переховується в Ізраїлі під іншим ім'ям Арон Трубіцин.

Як раніше розповів виданню RegioNews один із київських підприємців, обидва чиновники спільно використовували свої повноваження, щоб отримувати "додатковий прибуток" від місцевого бізнесу. В Київраді навіть зверталися до президента із проханням перевірити компетентність Кирила Фесика на посаді голови РДА.

Після низки корупційних скандалів Фесик вийшов зі списку засновників та власників благодійного фонду "Рідна Оболонь", який вони свого часу заснували із Трубіциним. Фонд змінив свою назву та адресу реєстрації.

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