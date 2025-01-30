Столичну чиновницю підозрюють у розтраті державних коштів

фото: Київська міська прокуратура

У столиці повідомлено про підозру посадовиці Подільської РДА, яка переплатили за двері та вікна для багатоповерхівки 240 тис. гривень

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Так, у листопаді 2023 року управління ЖКГ Подільської районної військової адміністрації уклало договір із підрядною організацією на заміну вікон та дверей. Йдеться про житловий будинок по вулиці Мостицька у Подільському районі Києва.

"Згідно з висновком товарознавчої експертизи, ринкова вартість металопластикових вікон та дверей завищена на 240 тис. гривень", — повідомили у прокуратурі.

Жінці повідомили про підозру у привласненні майна в умовах воєнного стану. Чиновниці загрожує позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, чотирьох посадовців "Укрзалізниці" судитимуть хабарництво. Їх звинувачують у вимаганні неправомірної вигоди за допуск сторонніх осіб до вантажних вагонів.

Таком ми повідомляли, що на Волині голову сільради засудили за хабар на 5 років і 6 місяців позбавлення волі.