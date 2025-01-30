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30 января 2025, 11:40

В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд

30 января 2025, 11:40
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фото: freepik.com
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В столице в среду, 29 января, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты

Об этом Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила на своей странице в соцсети, передает RegioNews.

Как отмечается, среднесуточная температура воздуха достигла 7,1°С. Этот показатель превысил предыдущий рекорд в 2002 году на 1,4°С, а климатическую норму – на 9,7°С. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует началу апреля.

Кроме того, минимальная температура воздуха 29 января не опускалась ниже 6,3°С. Это на 4,2°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 1936 и 1979 годов.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что сегодняшний четверг – самый теплый день в Украине по ближайшей синоптической перспективе. Завтра, 31 января, по ее словам, еще ожидается теплая погода, однако наблюдается тенденция к понижению температуры воздуха и дальнейшему похолоданию.

Ранее мы сообщали, что в Киеве третий день фиксируют температурные рекорды.

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